Parco della Salinella a Marsala, otto milioni per la riquailificazione

Il Parco della Salinella a Marsala, nel trapanese, cambierà volto. L'Amministrazione Grillo ha approvato con delibera di giunta, il progetto di fattibilità tecnico-economico per la "Riqualificazione e l'arredamento a verde del Parco della Salinella e delle aree limitrofe a Sappusi". Un progetto finanziato per 8 milioni di euro con i fondi PNRR grazie al quale, oltre alla rigenerazione urbana della Salinella, è previsto un intervento di social housing tramite il recupero dell'ex scuola elementare Lombardo Radice. Sarà anche possibile recuperare i moli della zona. "Restituiamo alla città un luogo tradizionalmente trascurato e diventato negli anni luogo di degrado facendolo diventare quello per cui è vocato: porta di accesso alla città e collegamento tra centro urbano e le Isole dello Stagnone" sottolinea il sindaco Massimo Grillo in una nota,

"Grazie al finanziamento ottenuto dalla mia Amministrazione e al progetto approvato ieri in Giunta, il parco della Salinella diventerà il più grande parco urbano della città in cui le famiglie potranno trascorrere le domeniche di sole e portare i propri cani a sgambare, gli anziani potranno passeggiare in mezzo alla natura e gli sportivi avere un luogo all'aperto dove fare le proprie attività ginniche, conclude il sindaco Grillo. Lo pensiamo anche come un luogo con servizi per i turisti e adatto ad accogliere eventi musicali, teatrali o dedicati all'enogastronomia" conclude.