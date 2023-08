Perdono l'orientamento, soccorsi a Palermo a Capogallo

Due giovani escursionisti di 20 e 23 anni si sono avventurati nel pomeriggio di ieri nella montagna di Capogallo tra Palermo e Sferracavallo. Quando si è fatto buio i due, un genovese e un francese, hanno perso l'orientamento e non hanno trovato più la strada per scendere. Così hanno chiamato i soccorsi. Una squadra del nucleo speleo alpino dei vigili del fuoco ha individuato i ragazzi, intorno le 22,30, e li ha tratti in salvo. I due escursionisti non sono rimasti feriti, per loro solo un po' di paura.