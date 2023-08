Marina di Modica, il concerto di Mario Biondi incanta il pubblico dell'Auditorium

Sold out, applausi e grandi emozioni ieri all'Auditorium “Nannino Ragusa” di Marina di Modica per il concerto di Mario Biondi. Con il suo “Crooning soon”, inserito nel cartellone di “InTeatroAperto”, la rassegna culturale estiva organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi, il cantautore siciliano dalla voce più black della musica italiana ha regalato uno spettacolo straordinario, affascinando e coinvolgendo i tanti spettatori che hanno riempito la location fronte mare. Per due brani, inoltre, Mario Biondi ha ospitato sul palco il jazzista vittoriese, Francesco Cafiso.