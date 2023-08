Marina di Ragusa, la Polizia ritrova bambino di 7 anni che si era smarrito

Affidato ai genitori il bambino di 7 anni che si era smarrito. E’ successo a Marina di Ragusa: una famiglia in vacanza nella nostra provincia, durante un momento di confusione ha perso d’occhio il proprio figlio, che girovagando nella speranza di ritrovare i propri genitori ha perso l’orientamento. Importante è stata la collaborazione dei cittadini che, notando il piccolo seduto a terra che piangeva disperato, hanno chiamato il NUE 112. L’immediato intervento della Volante della Polizia di Stato che si trovava in zona, impegnata nel servizio di controllo del territorio, ha permesso di aiutare il piccolo che una volta rincuorato e calmato ha potuto far capire che si trovava in vacanza con i sui genitori che alloggiavano presso un B&B poco distante.

Immediatamente tramite la struttura ricettiva si ritracciavano i genitori che disperati erano alla ricerca del proprio figlio.

Gli agenti della Polizia di Stato accertavano che, nei pressi di Piazza Dogana, mentre il padre portava l’altra figlia alla guardia medica, la madre in quei concitati frangenti aveva perso di vista il bambino che si allontanava. I poliziotti accertatosi delle condizioni di salute del piccolo e capito quanto successo, identificavano i genitori e lo affidavano a loro