Visita di Nordio al carcere di Torino dopo il suicidio di due detenute

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è entrato poco dopo le 11.30 nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dopo che ieri due donne sono morte, una suicidandosi e l'altra dopo un periodo di rifiuto di alimentarsi.

"Ogni suicidio in carcere è un fardello che ci angoscia ogni volta": così il ministro della Giustizia ha iniziato la sua conferenza stampa nel carcere di Torino. "Stamane abbiamo ascoltato tutte le proposte. Cercheremo quella che vorrei chiamare una detenzione differenziata tra i detenuti molto pericolosi e quelli di modestissima pericolosità sociale. C'è una situazione intermedia che può essere risolta con l'utilizzo di molte caserme dismesse e che hanno spazi meno afflittivi", ha detto.

"Costruire un carcere nuovo è costosissimo, è impossibile sotto il profilo temporale, ci sono vincoli idrogeoligici, architettonici, burocratici. Con cifre molto inferiori possiamo riadattare beni demaniali in mano al ministero delle Difesa compatibili con l'utilizzazione carceraria"., spiega Nordio.

I condannati con pene brevi da scontare per reati bagatellari che non destano allarme sociale. Sono loro i detenuti per i quali il ministro della Giustizia Carlo Nordio pensa a un trattamento detentivo differenziato da realizzarsi nelle caserme dismesse. Stime ufficiali ancora non ce ne sono ma si tratterebbe di alcune migliaia di detenuti. Il progetto partirà dal basso: saranno i singoli provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria a contattare le articolazioni del demanio e del ministero della Difesa a livello territoriale per una ricognizione delle caserme disponibili, in vista di un piano nazionale.

"Non si tratta di una ispezione né di un intervento cruento ma di assoluta vicinanza: chi meglio di un ministro che ha svolto per quarant'anni la funzione di pubblico ministero conosce i disagi delle situazioni penitenziarie?".

"Bisogna garantire l'umanità del detenuto e il trattamento rieducativo", ha sottolineato Nordio. "È una manifestazione di vicinanza del ministro e del suo staff sia in questo momento di dolore, ma anche di vicinanza alla direzione e alla polizia penitenziaria che soffre di gravi carenze di organico e di difficoltà operative che sono da subito, dall'inizio di questo governo, all'attenzione massima del ministero. Ringrazio sindaco di Torino con cui avevamo concertato da tempo un incontro e che poi abbiamo anticipato dati i fatti".

La procura di Torino ha aperto due inchieste sulle morti di altrettante donne ieri in carcere a Torino. Una rifiutava da giorni acqua e cibo, e l'inchiesta è coordinata dalla pm Delia Boschetto. L'altra si è impiccata nel penitenziario e il fascicolo che la riguarda è in mano alla pm Chiara Canepa. L'incarico per l'autopsia sulla donna che si è lasciata morire di fame in carcere a Torino verrà conferito lunedì. Lo si apprende da fonti interne al carcere.

La donna, secondo i primi rilievi medici, darebbe morta in conseguenza a uno squilibrio elettrolitico, dopo che aveva smesso di mangiare e di bere in segno di protesta per non potere vedere il proprio figlio. La donna, a quanto viene spiegato, veniva monitorata tutti i giorni ma si sarebbe talvolta rifiutata di farsi misurare i parametri vitali. Il 6 agosto avrebbe avuto un malore, uno svenimento, e anche in qual caso si sarebbe rifiutata sia di mangiare e bere che di accettare approfondimenti medici. Visitata il giorno prima di morire, sarebbe parsa lucida e orientata dal punto di vista psichico. Per quanto riguarda invece la donna che si è impiccata ieri nello stesso penitenziario, presenti anche in questo caso i monitoraggi e sembrerebbe fossero presenti problemi psichici.

Entrambe le inchieste sono per istigazioni a delinquere. La scelta di questa ipotesi di reato è "tecnica", ovvero necessaria per potere eseguire l'autopsia. Anche per la ragazza di 28 anni morta impiccata il conferimento dell'esame autoptico avverrà lunedì mattina. E' possibile che le autopsie vengano eseguite nella stessa giornata di lunedì.

Antigone a Nordio: 'Servono misure alternative, non nuove carceri'

Non c'è bisogno di nuove carceri, ma bisogna puntare su misure alternative e garantire personale. Così Antigone replica al ministro della Giustizia Nordio in vista al carcere di Torino dopo la morte di due donne. "Il ministro è tornato a proporre alcune soluzioni che da tempo sia lui che altri esponenti del governo avevano avanzato. In particolare ha parlato ancora una volta di edilizia penitenziaria e, ancora una volta, va ribadito che non servono più carceri, ma servono carceri piene di attività e attenzione per le persone detenute- osserva il presidente di Antigone Patrizio Gonnella- Oggi in tutte le strutture si registrano assenze di personale: dai direttori, agli agenti penitenziari, agli educatori, fino a medici, psicologi, psichiatri, mediatori culturali. In questo modo chi è in servizio fa fatica e le persone detenute non possono ricevere le attenzioni che richiederebbero e nei tempi certi che meriterebbero". "Aprire nuove carceri, riproducendo queste dinamiche, non servirebbe a rendere più dignitosa la pena- avverte Gonnella- non passando questa solamente da un aumento degli spazi che, peraltro, si potrebbero liberare attraverso un maggiore ricorso a misure alternative alla detenzione. Oggi ci sono circa 8.000 persone detenute con un residuo pena che potrebbe garantire loro di scontare la pena fuori dal carcere".