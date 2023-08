A Lampedusa 36 sbarchi di migranti: emergenza a Porto Empedocle

Continuano gli arrivi a Lampedusa, emergenza a Porto Empedocle. Sono 36 gli sbarchi arrivati a Lampedusa nelle ultime ore, quasi 1500 le persone recuperate in mare dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera e arrivate sull'isola pelagica. Ancora centinaia di bambini, donne e uomini che lasciano i loro paesi subsahariani:

Costa d'Avorio, Sierra Leone, Mali, Nigeria e Burkina Faso, Niger e Senegal. Anche l'ong tedesca Nadir ha trasferito nella notte 54 persone al porto commerciale di Lampedusa. Nonostante i 1500 trasferimenti di migranti nella giornata di ieri, all'hotspot di Lampedusa si registrano circa 1761 presenze. Adesso l'emergenza sembrerebbe si sia spostata a Porto Empedocle. Infatti, le due imbarcazioni delle ong Open Arms e Ocean Viking con a bordo complessivamente 430 persone approderanno a Porto Empedocle che si aggiungono alle 330 presenze già ospitate nella tensostruttura che di solito viene utilizzata per le operazioni di transito e non idonea per la permanenza di tutte queste persone. La situazione sarà ancora più complicata da gestire nel pomeriggio, quando arriveranno a Porto Empedocle anche i 740 migranti trasferiti da Lampedusa con il traghetto Galaxy.

L'area portuale di Porto Empedocle nelle prossime ore dovrebbe dunque ritrovarsi ad ospitare, ma non è attrezzata per questi numeri, oltre 1.500 persone. La Prefettura di Agrigento che ha continuato, in maniera incessante, a svuotare l'hotspot di Lampedusa, adesso, si ritrova in emergenza per Porto Empedocle.

Gli sforzi della Questura e della Prefettura di Agrigento sono tutti concentrati per normalizzare la situazione della cittadina agrigentina. L'ufficio territoriale del governo sta cercando di reperire gli autobus necessari per i trasferimenti, ma risulterebbe complicato trovarli nelle giornate precedenti al Ferragosto, ma anche centri d'accoglienza siciliani dove vi siano posti disponibili per velocizzare le operazioni di trasferimento da Porto Empedocle. Al momento la preoccupazione rimane alta, fino a quando non si troveranno delle soluzioni alternative.