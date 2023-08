Oltre il 50% di operai in nero, sospesa impresa edile nel Reggino

Oltre il 50% di lavoratori 'in nero'. E' quanto hanno scoperto i carabinieri di Gioia Tauro, assieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Reggio Calabriain una impresa attiva nel settore dell'edilizia e dei metalli. Due persone sono state denunciate in stato di libertà e la dittà, tenuto conto di quanto riscontrato, a seguito di servizi di controllo delle normative sulla sicurezza nei posti di lavoro, è stata sospesa in attesa della regolarizzazione dei dipendenti. In un'altra circostanza, sempre nell'ambito delle attività svolte dai militari, è stato inoltre controllato un panificio e, anche in questo caso, sono stati trovati due lavoratori irregolari. Il titolare dell'esercizio è stato denunciato. In entrambi i controlli sono state riscontrate anche diverse irregolarità amministrative come l'omessa sorveglianza sanitaria, la mancata consegna ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale e l'omessa formazione dei lavoratori. In tutto, nei confronti degli inadempienti, sono state elevate ammende per complessivi 33.400 euro e sanzioni amministrative per 21.400 euro.