"Visite sul set": non aggiunge altro Paolo Sorrentino, postando su Instagram una foto in bianco e nero che lo ritrae mentre abbraccia Robert De Niro.

L'attore americano, 80 anni il prossimo 17 agosto, in vacanza nei giorni scorsi tra Napoli e la costiera, ha incontrato Sorrentino, impegnato da fine giugno nelle riprese del nuovo film che lo ha riportato nella sua città dopo È stata la mano di Dio.