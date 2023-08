Coppa Italia, il Palermo si arrende al Cagliari nei tempi supplementari

Per rossoblu e rosanero primo verdetto della stagione a una settimana dal via al campionato di A e di B. Per decidere la gara, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, ci sono voluti i tempi supplementari.

Al decimo del primo tempo extra, vantaggio rossoblu con colpo di testa di Dossena (primo gol con la maglia del Cagliari) su corner di Viola: 1-0. Ma il Palermo, alla fine del secondo tempo supplementare, l'ha raddrizzata, di testa con Soleri. Sembrava giá fatta per i rigori. E invece al 17', proprio in extremis, è arrivato il gol decisivo di Di Pardo.

E con la rete è arrivata la qualificazione per la squadra di Ranieri. Partita equilibrata. Il Cagliari ha cercato di imporre il suo gioco nel primo tempo trascinato da un tifo ancora in clima playoff: stadio quasi pieno con la curva sud aperta all'ultimo per accontentare tutti. Uno striscione nella Nord ha ricordato Luca, tifoso ucciso lunedì da una coltellata all'esterno di una discoteca al Poetto di Quartu.

Bene però anche il Palermo, compatto e pronto a ripartire.

Prima occasione a inizio gara per Brunori al 4' con una grande parata di Radunovic sulla palla indirizzata all'angolino più lontano. Ma è stato il Cagliari a sciupare la più grande chance per passare in vantaggio. L'arbitro, aiutato dal Var, ha assegnato al 22' un rigore per mano di Mateju. Pigliacelli però ha ribattuto il tiro dal dischetto di Pavoletti. Ed è stato salvato dal palo nel tentativo di tap in dello stesso attaccante.

Prima dell'intervallo però Radunovic ha salvato due volte il Cagliari dallo 0-1 sulle conclusioni di Gomes e Vasic. Nella ripresa il Palermo ha sempre tenuto bene il campo, anzi spesso è stato anche più intraprendente del Cagliari. Zero a zero. Poi i supplementari con il colpo decisivo di Di Pardo.