Asp di Siracusa, sono 1322 le prestazioni del 2022 ancora da erogare

Le prestazioni prenotate nel 2022 da parte dell’Asp di Siracusa non ancora erogate ad oggi sono 1.322 e non 22 mila circa come riportato dagli organi di stampa.

“Il dato di 22 mila circa di prestazioni da erogare si riferisce ad una ricognizione fatta a giugno 2023 relativa alle prestazioni prenotate nel 2022 e non ancora rese al 31 dicembre 2022 senza tenere conto delle prestazioni che nel frattempo sono state erogate dal 1 gennaio 2023 ad oggi, grazie alle azioni correttive intraprese da questa azienda, delle quali rimane un residuo, appunto di 1.322 prestazioni da erogare che saranno agevolmente azzerate nei prossimi giorni anche grazie al contributo economico riconosciuto dalla Regione Siciliana per l’azzeramento delle stesse. Ricordiamo che l’accumulo dell’arretrato oltre che per la nota carenza di medici è stato determinato dalle limitazioni connesse alla pandemia covid-19”.

La precisazione è del commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra che ha dato mandato alle Unità operative aziendali interessate di procedere all’azzeramento entro il 31 dicembre 2023 come da direttiva regionale. Resta sempre un'azienda sanitaria tra le peggiori in Sicilia e la Regione continua a sorvolare.