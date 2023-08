Posta video di Cutolo, consigliere comunale di Ispica nella bufera

Avere postato una vecchia intervista al boss della Nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo, ha scatenato la bufera ad Ispica, anche per l'infelice commento: “U professore aveva ragione”. Il consigliere comunale di Ispica, Angelo Galifi, sostenitore del sindaco Innocenzo Leontini alle ultime amministrative, è nell'occhio del ciclone. Il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del post, è duro: “Trovo un’ inaccettabile mancanza di rispetto per le tante vittime innocenti di camorra e per l’istituzione che dovrebbe rappresentare tenendo ben presente cosa significhi prendere a modello un criminale che hanno rappresentato una delle peggiori pagine di cronaca nera del nostro Paese. Indegno per chi dovrebbe rappresentare lo Stato e invece idolatra l’anti-Stato. Chieda subito scusa”.