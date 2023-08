Tonnellate di spazzatura in strada a Palermo, altra notte di roghi

Ancora roghi nella notte a Palermo. Le fiamme si sono levate in diversi rioni. La Rap, l’azienda che gestisce la raccolta, sta lavorando per recuperare l’arretrato, ma non è una situazione che tornerà alla normalità a breve, ci sono ancora tonnellate di spazzatura rimasta per strada dopo il rogo lo scorso 24 luglio dell’impianto di Bellolampo. Una lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco. Gli incendi la scorsa notte sono divampati più volte in via Uditore, in via Tiro a Segno dove sono presenti diverse cataste di rifiuti, soprattutto nella zona della costruzione da demolire. Ancora incendi in via Einaudi, in via Sperone e in via Pecori Giraldi, in via Lincoln, in Corso dei Mille e in via Bianchini.