Totò Cuffaro contro Repubblica: " La Dc leale nella coalizione di Centro destra"

Cuffaro: "La Dc è e sarà sempre leale alla coalizione di centrodestra"

"La nota positiva è che 'la Repubblica', nella mai doma voglia di scrivere contro di me seminando zizzania tra la DC e Fdi, stavolta ci fa un po’ di pubblicità. La DC è un partito che lavora e cresce e lo fa nell’interesse della coalizione tutta e non certo contro qualcuno della maggioranza". Lo dichiara il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro.

"Stiamo aggregando attorno ad un’idea moderata, offrendo una casa e una motivazione, quanti, tra i moderati, fino ad oggi, hanno scelto di astenersi dalla politica e dal voto, quanti, adagiati su un partito che ha tentato di rappresentarli e che oggi sceglie di posizionarsi con determinazione a sinistra, volendo giustamente riguadagnarsi lo spazio del voto a sinistra e riprendersi un elettorato da tempo deluso e scoraggiato fino a preferire l’astensionismo.

La DC, invece, vuole continuare ad essere utile e leale alla coalizione di centrodestra, come lo è stata fino ad adesso in tutte le tornate elettorali. Abbiamo una storia antica che - continua - difendiamo e che vogliamo scrivere con caratteri moderni, ma sempre rappresentando valori e contenuti che sono le fondamenta della nostra ideologia".

"Non potrà esserci nessuna 'la Repubblica' che, creando zizzania, possa stigmatizzare questo nostro lavoro fino ad alludere che possa non essere capito dalla coalizione o peggio ancora a creare preoccupazioni", conclude Cuffaro.