Firmata l’ordinanza sindacale per i giorni del 13,14 e 15 agosto che vieta in tutto il litorale di Scoglitti ( dalla foce del fiume Ippari alla spiaggia di costa Esperia) dalle ore 21 alle 6 del giorno successivo, campeggiare in spiaggia, accendere falò e consumare alimenti e bevande alcoliche. La Polizia municipale e le altre forze di polizia saranno impegnati a far rispettare l'ordinanza.