Auto si ribalta sulla Pachino - Rosolini, conducente di una T-Roc resta illeso

Incidente stradale autonomo ieri sera sulla strada Provinciale 26, Pachino - Rosolini. Una T-Roc si è ribaltata all'altezza di contrada Tagliati a pochi chilometri dal centro abitato di Rosolini. L'incidente si è verificato all'altezza della nuova rotatoria quando erano quasi le 21. Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed un'ambulanza del 118. Il conducente della vettura è riuscito ad uscire da solo dal veicolo e non c'è stato bisogno del suo trasporto in ospedale. Si tratta di un automobilista nisseno, F.M. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e le indagini sull'incidente autonomo. Il traffico in entrata per Rosolini è rimasto paralizzato per quasi un'ora in attesa della rimozione della T - Roc incidentata.