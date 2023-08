Cade dal traghetto in mare, soccorso sullo Stretto di Messina

Sono in corso indagini dei militari della capitaneria di porto di Messina per capire come l'uomo di 50 anni sia caduto da un traghetto nelle acque dello Stretto, ieri pomeriggio. Da una prima ricostruzione sembra che il cinquantenne era a bordo di una nave che collega le coste siciliane con quelle calabresi. Il naufrago è stato salvato dai militari della guardia costiera di Messina e poi trasportato nella sede della sala operativa della capitaneria di porto, dove sono state effettuate le prime cure. I sanitari del 118, che sono stati allertati, hanno trasportato l'uomo in ospedale per ulteriori accertamenti.