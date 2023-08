Acate, rispetto limiti di velocità: street control in dotazione ai vigili urbani

Li chiamano dispositivi di rilevazione della velocità in modalità dinamica, o street control. In pratica è un autovelox montato sul tettuccio di un’auto delle forze dell’ordine per sanzionare chi non rispetta i limiti annunciati con cartelli nelle strade. Se ne sono dotati i vigili urbani di Acate, su iniziativa della neo comandante Simona Caldararo.

Una pattuglia dei vigili acatesi sarà presente sulla Statale 115, nel territorio comunale in direzione di Gela e Vittoria, spesso teatro di gravi incidenti, dove non si possono superare i 50 km orari, soglia che a molti appare esagerata. I controlli partono oggi, dalle 16 alle 19, e proseguiranno con gli stessi orari il 19, il 26 e il 27 agosto. Nel mese di settembre, invece, i rilievi si svolgeranno venerdì 8 e giovedì 21, dalle 10 alle 13.