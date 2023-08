Sbarcati nella notte 109 migranti a Lampedusa

Ancora sbarchi a Lampedusa, dove nelle ultime ore sono 109 i migranti arrivati. Due gruppi di tunisini di 15 e 8 persone sono riusciti a raggiungere direttamente l'isola. I militari della Guardia di finanza e i carabinieri li hanno bloccati direttamente a molo Favaloro e le imbarcazioni usate per la traversata sono state sequestrate. Altre due carrette del mare con a bordo 44 e 42 persone, invece, sono state intercettate dalle motovedette delle Fiamme gialle. Tutti sono stati condotti nell'hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano al momento circa 1.700 ospiti: in 800 dovrebbero lasciare oggi l'isola. Ieri, grazie a un piano di trasferimenti massicci disposti dalla Prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale in 1.200 circa si sono lasciati alle spalle il centro.