Travolse e uccise un anziano con lo scooter: ai domiciliari ad Augusta

Agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un giovane di 23 anni che si è reso responsabile del reato di omicidio colposo.

Il giovane, il 2 agosto, con il suo scooter ha travolto un anziano che, a seguito delle lesioni riportate, è deceduto il giorno successivo.

Nel pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di Augusta hanno arrestato in flagranza di reato di furto in abitazione due cittadini croati, una donna di 33 anni e un minorenne di 15 anni.

In particolare, a seguito della segnalazione di un furto in abitazione in atto pervenuta al 112 NUE, i poliziotti si recavano presso l'appartamento segnalato, cogliendo sul fatto i due soggetti, che nell'occorso avevano già asportato e messo dentro una borsa svariati monili in oro e bigiotteria, per un valore di diverse migliaia di euro.

Inoltre, gli arrestati venivano trovati in possesso di diversi arnesi da scasso tra cui cacciaviti e chiavi.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dei rispettivi magistrati di turno della Procura della Repubblica di Siracusa e della Procura dei minorenni di Catania, la donna veniva collocata in una struttura di prima accoglienza, mentre il minore veniva associato ad un centro di prima accoglienza di Catania, in attesa dell'udienza di convalida.