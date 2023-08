Controlli serrati nel Ragusano: in circolazione 90 pattuglie interforze

Il Questore di Ragusa ha disposto serrati controlli per il ferragosto, nel capoluogo, Vittoria- Scoglitti-, Acate, Modica, Ispica, Comiso e Santa Croce Camerina. Si tratta di controlli interforze condivisi dai Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e della polizia municipale.

Nelle giornate che rappresentano il periodo delle vacanze per la maggioranza dei cittadini, lo sforzo è stato profuso alla realizzazione di una “cornice di sicurezza” per tutte le persone che animano la “movida” e per tutte quelle che vogliono più semplicemente riposare.

Ogni energia delle Forze di Polizie è stata profusa alla prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e predatoria, alla dissuasione di ogni condotta illecita ed alla prevenzione dei fenomeni che comprendono turbative del libero utilizzo degli spazi pubblici.

L’entità della “forza” messa in campo può essere immaginata pensando alla consistenza delle pattuglie, negli ultimi cinque giorni, i “lampeggianti” di ben 90 pattuglie della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Locali, hanno illuminato la notte e fatto percepire ai cittadini la presenza dei loro “custodi”, impiegati in pattugliamenti dinamici, posti di controllo, equipaggi appiedati nei luoghi di maggiore aggregazione di persone, negli snodi viari principali e nelle zone marginalmente più periferiche.