La Lega chiude in Sicilia al dialogo con la Democrazia cristiana

"Il commissario regionale della Lega, On. Annalisa Tardino, torna a dichiarare che non può esserci alcuna alleanza possibile con la Democrazia Cristiana, con una netta chiusura al dialogo che non ci appartiene. È sicura che la sua posizione sia condivisa dalla base? E comunque, stia serena, noi andiamo per la nostra strada continuando a dialogare e rispettare tutti gli alleati". Lo dichiara Stefano Cirillo, dirigente nazionale della Democrazia Cristiana.

"L’identità della Democrazia Cristiana che sta crescendo ovunque non è alla ricerca di alleanze e accordi, pur lasciando spazio al confronto su temi così importanti come le politiche della Comunità Europea e del Partito Popolare Europeo. Nulla contro la Tardino, la sua autorevolezza ci disorienta, soprattutto quando dice 'non mi pare che le nostre battaglie identitarie siano condivise, e viceversa'. Pazienza, ce ne faremo una ragione, certi di poter fare la differenza qualsiasi sarà la nostra scelta. Avremmo, però, politicamente preferito che su temi così importanti di cui parla la Tardino ci potesse essere un confronto aperto e costruttivo seppur nelle diverse posizioni", conclude Cirillo.