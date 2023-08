Operazione stazioni sicure: 700 persone controllate dalla Polfer in Sicilia

Oltre 700 persone controllate, un indagato, 32 sanzioni elevate, 139 bagagli ispezionati, 75 agenti impegnati in 43 scali ferroviari della Sicilia: questi sono i risultati conseguiti dal Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia durante la IX giornata dell’anno dedicata a “Stazioni Sicure”, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, nella giornata dell’11 agosto 2023.

Gli agenti della Polfer della Sicilia, equipaggiati di metal detector e palmari e con il supporto delle unità cinofile delle Questure di Palermo e Catania, hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni ed in un deposito bagagli.

La finalità dell’operazione, svoltasi sotto il coordinamento della Sala Operativa della Polfer, è incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario.

A Catania in particolare è stata svolta per l’occasione un’attività di controllo del territorio finalizzato al contrasto della criminalità in area ferroviaria unitamente alla Polizia Municipale durante la quale sono stati elevati numerosi verbali al codice della strada per un totale sanzionatorio di circa 10.000 euro

Nel pomeriggio della stessa giornata è stata altresì segnalato all’Autorità Giudiziaria un cittadino americano per abbandono di persona incapace, in quanto il genitore dello stesso, sofferente di demenza senile, si era ripresentato presso gli Uffici della Polfer, dopo essere stato già affidato qualche settimana addietro dallo stesso personale al figlio, che questa volta non è stato rintracciato.

Infine, grazie all’intervento tempestivo degli operatori che hanno utilizzato gli estintori presenti in stazione, si è riusciti a non fare avanzare le fiamme che si erano sviluppate nei pressi di alcuni binari in disuso posti nelle vicinanze della cabina elettrica, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.