Roy Paci incanta la sua Augusta, stasera fa il bis al Parco di Verde a Valle a Rosolini

Rosolini si appresta a stabilire un numero record. Quello delle 100 mila presenze per l'Estate Rosolinese 2023. La media è fatta da 22 serate con 5 mila presenze nelle piazze, poi vanno aggiunti i cinque spettacoli da almeno 10 mila spettatori in occasione della Decima edizione della Sagra dell'Arancino ed i conti sono belli e fatti. L'amministrazione Spadola dà risposte con i numeri. In 27 serate, oltre 100 mila presenze Rosolini non le aveva mai viste, neppure ai tempi di 'vacche grasse'. Nè con governi di Centro destra, nè di Centro sinistra. Stasera è tutto pronto per il concerto del trombettista - cantante, l'augustano Roy Paci e gli Aretuska, storica band da sempre vicina al musicista. Roy Paci dopo 26 anni di assenza dal palcoscenico della sua città di origine, ieri ha suonato e cantato ad Augusta in piazza Castello. Si è trattato di una delle tappe del 'Caliente Tour'

Roy Paci ha deddicato i suoi ultimi vent’anni di successi discografici ai concittadini, iniziando dalla dedica dichiarata del concerto, al maestro Peppino Passanisi, direttore della banda musicale locale quando il giovane Paci si approcciò alla sua magica tromba.

Anche i rosolinesi ed i turisti che si recheranno stasera al Parco di Verde a Valle, troveranno un Paci empatico e sempre più bravo. Il concerto è previsto per le 21,30.