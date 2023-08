Segnaletica per la sosta a Ragusa Ibla, richieste di Comibleo

Il Comibleo, il comitato spontaneo di residenti nella città antica di Ibla, ha avanzato una serie di ulteriori richieste all’Amministrazione comunale dopo il proficuo incontro con l’assessore al Centro storico, Giovanni Gurrieri. Tra queste, quella che riguarda la segnaletica per la sosta. Comibleo, infatti, ha evidenziato che non si è provveduto alla rimozione della coreografica segnaletica di parcheggio inventata solo per Ibla difforme al Codice della strada che ancora persiste nonostante le reiterate richieste di sostituzione con altra conforme al Codice, come nel resto della città, e la nota del ministero delle Infrastrutture del settembre 2021 che invitava il Comune a provvedere in merito. Per quanto riguarda i pass, il Comibleo ha chiesto la revoca di tutti i pass rilasciati anche ai non aventi diritto uguali a quelli dei residenti che, oltretutto: indicano varchi Ztl inesistenti, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, D1 e diversi da quelli autorizzati dal Mit denominati “0 - A - B - C - D ed E”, e a quelli indicati nella delibera di Giunta n. 280 del 31 maggio 2022: -Pass R – Pass C – Pass A (Ztl 0 e Ztl A); Pass R Ztl1 – Pass C ztl1 – Pass A ztl1 (Ztl 0 – Ztl A – Ztl B – Ztl C e Ztl D); Pass R Ztl2 – Pass C Ztl2 – Pass A Ztl2 (Ztl 0 – Ztl A – Ztl B – Ztl C – Ztl D – Ztl E), che hanno ulteriormente accresciuto lo stato di confusione e disagio dei cittadini, a meno che gli stessi cittadini non siano obbligati a munirsi di apposita planimetria di Ibla e di guida all’utilizzo per verificare ad ogni incrocio se si può o non si può accedere. Ecco perché il comitato ha chiesto il rilascio di nuovi pass unici con sistema elettronico di registrazione per la sosta dei soli residenti, uniformando gli orari ed eliminando la deplorevole disparità di trattamento operata, alcune aree 0-24, altre 20-08. Riguardo alla segnaletica Ztl, Comibleo evidenzia che non si è provveduto a regolamentare l’altezza e il corretto posizionamento della segnaletica Ztl che risulta difforme alle linee guida ministeriali e al Codice della strada, come già più volte segnalato sin dalla sua installazione.