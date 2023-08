Movide, 2 pesi e 2 misure: stop alla musica alle Eolie e Portopalo come Ibiza

Due pesi e due misure. Mentre a Lipari c'è una stretta sulla Movida, con stop alla musica all'1 di notte, a Portopalo di Capo Passero, certi giorni la musica può andare avanti fino alle 8 del mattino, come è avvenuto nella notte di San Lorenzo. Regole diverse, con tante proteste alle Eolie, dove la gente vuole divertirsi e passare le serate a fare baldoria. A Lipari per non disturbare la quiete pubblica ,è vietato dall'ordinanza, potere applaudire nelle pubbliche vie. I controlli sono affidati ai carabinieri. A Portopalo, invece, è far west tra la gioia dei giovani vacanzieri ed i mugugni di quanti la notte non riescono a dormire. Il piccolo comune della provincia di Siracusa, è stato ribattezzato per l'estate 2023 come la piccola 'Ibiza'. Della serie whisky - soda e rock and roll. Per la gioia e le casse degli eserci commerciali.