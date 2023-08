Cinque anni fa il crollo del ponte di Genova, Mattarella: "Responsabilità nel fare giustizia"

Genova rende omaggio alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi nel quinto anniversario della tragedia.

Il Presidente Mattarella richiama alle responsabilità per quanto accaduto e alla "responsabilità di fare giustizia", mentre il ministro Salvini sottolinea che "piangiamo le vittime non della sfortuna ma dell'avidità". Meloni: "Dalla tragedia è nato un 'modello, emerga la verità". Il guardasigilli Nordio: "L'Italia attende risposte dai processi in corso".

Parla il fratello di una vittima: "Non bisogna dimenticare perché non dimenticare significa aver capito che c'è stato uno sbaglio e garantire che non succeda più una cosa del genere", ha detto Michele Matti Altadonna, fratello di Luigi Matti Altadonna, 34 anni, morto nel crollo di Ponte Morandi.

Il monito di Mattarella

"Il crollo del Ponte Morandi a Genova ha rappresentato un drammatico appello alle responsabilità di quanti sono incaricati di attendere ad un pubblico servizio, sia di coloro che provvedono, sul terreno, alla erogazione agli utenti, sia di chi deve provvedere alla verifica delle indispensabili condizioni di sicurezza", sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Nel quinto anniversario del crollo, con il suo tragico bilancio di vite umane annientate, con la profonda ferita inferta alla Città di Genova e alle coscienze di tutti gli italiani, la Repubblica rinnova e rafforza i sentimenti di vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime e a quanti hanno visto sconvolgere la propria esistenza da una catastrofe tanto grave quanto inaccettabile. Una vicenda che interpella la coscienza di tutto il Paese, nel rapporto con l'imponente patrimonio di infrastrutture realizzato nel dopoguerra e che ha accompagnato la modernizzazione dell'Italia. Un patrimonio la cui manutenzione e miglioramento sono responsabilità indeclinabili. La garanzia di mobilità in sicurezza è un ineludibile diritto dei cittadini".

"Il trascorrere del tempo non attenua il peso delle responsabilità per quanto accaduto. Ed è responsabilità fare giustizia, completando l'iter processuale, con l'accertamento definitivo delle circostanze, delle colpe, delle disfunzioni, delle omissioni", sottolinea Mattarella. "Con il sostegno del Paese intero, Genova ha saputo mettere in campo una grande reazione civile, che è divenuta forza ricostruttiva. Il nuovo Ponte San Giorgio ha saputo essere un simbolo di ripartenza e di efficace collaborazione tra istituzioni ed espressioni della società. Un risultato importante che dimostra ancora una volta come l'Italia sappia affrontare le sfide più difficili dando il meglio di sé nell'unità", conclude.

Noi piangiamo 43 vittime non della sfortuna, non del caso o del cambiamento climatico, ma della avidità dell'uomo e spero che qualcuno paghi il conto". Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel suo discorso per la cerimonia di commemorazione del crollo del ponte Morandi. "Questo ponte è rinascita, ha dimostrato unità ed efficienza. Conto di tornare l'anno prossimo con un disegno legge che equipari i cittadini vittime dell'incuria alle vittime del terrorismo. Ci sono stati miliardi di profitto, da investire in manutenzione ma non è stato fatto. Non anticipo sentenze, ma voglio tornare l'anno prossimo - ha concluso Salvini - con disegno legge che equipara queste vittime a quelle terrorismo"