Ragazzo di 20 anni sparito nel mare di Cetara: si teme per la vita

E'un ragazzo di circa 20 anni la persona dispersa nelle acque di Cetara, in Costiera Amalfitana, a seguito di un incidente in mare verificatosi poco dopo le 17 di oggi pomeriggio.

Da quanto si apprende il ragazzo - che era aveva noleggiato con altri due amici una imbarcazione a Salerno per poi raggiungere lo specchio d'acqua della località turistica della Costiera Amalfitana - nel tuffarsi in acqua avrebbe urtato l'elica del natante non riemergendo più in superficie.

Immediate sono scattate le ricerche, alle quali partecipano sei imbarcazioni e un elicottero levatosi in volo dal vicino aeroporto di Pontecagnano.

Col passare del tempo - sottolineano le autorità - le probabilità di trovarlo vivo diminuiscono sensibilmente.

I due amici che erano con lui sono stati portati in ospedale per controlli.