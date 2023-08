Allenamenti congiunti per Modica, Ragusa e Frigintini in attesa degli impegni ufficiali

Prosegue la preparazione del Modica Calcio in vista dell’inizio della stagione 2023-2024. I ragazzi di capitan Vindigni hanno continuato nel loro percorso di crescita e di risveglio muscolare mettendo anche qualche minuto di gara nelle gambe grazie ai due test svolti in maniera congiunta a Ragusa e Frigintini. Da qui sono giunti segnali assai buoni che confermano la bontà del lavoro dello staff tecnico verso l’esordio stagionale in Coppa Italia.

La seconda settimana di preparazione è servita ad aumentare il ritmo e i carichi di lavoro, lavorando sugli elementi di forza e atletismo e continuando nel percorso di crescita e di amalgama del gruppo in cui si sono integrati perfettamente anche i giovani Lania, Marsilio, Cavallo e Trovato. Si tratta di ragazzi che stanno dimostrando ottimo spirito di adattamento e voglia di dimostrare di meritare un posto in rosa durante l’intera stagione.

I due allenamenti congiunti svoltisi al Vincenzo Barone, assieme al Ragusa, formazione militante in serie D, ed al Frigintini impegnato in Promozione per la prossima stagione, si sono rivelate due ottime prove per i rossoblu. Mister Giancarlo Betta ha potuto registrare, soprattutto nel primo test, una buona intensità ed un organico sceso in campo con la giusta cattiveria e tanta voglia di dimostrare.

L’inizio della stagione si avvicina, la squadra è pronta a intraprendere il suo cammino, con la possibilità di lavorare ancora per smussare le imperfezioni mostrate in questi impegni. Sicuramente soddisfatto Giancarlo Betta che ha guidato i suoi dalla panchina avvolto dall’entusiasmo di tutti e dalla voglia di iniziare a dimostrare di essere pronti a grandi battaglie.