Lentini, furto e atti di vandalismo ai danni della Caritas e della sede scout

“Condanno fermamente quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica ai danni della Caritas e della sede scout “Lentini2”. Esprimiamo un forte sdegno per questo vigliacco, balordo e meschino furto e una profonda vicinanza a padre Marco Scolla, parroco della Chiesa Cristo Re, ai volontari e responsabili della Caritas e alla comunità capi del gruppo Agesci “Lentini2”. Così il presidente del Lions club di Lentini Vincenzo Cappello e i soci del club service hanno commentato la devastazione e il furto compiuti da ignoti all’interno delle sedi Caritas e degli scout della parrocchia Cristo Re a Lentini. “Non c’è alcun rispetto neanche per i bisognosi – commenta il presidente dei Lions Vincenzo Cappello - E si colpiscono in un momento di grande difficoltà le famiglie bisognose della città. Noi saremo vicini alla Caritas come sempre abbiamo fatto in questi anni e in tempo di Pandemia”. Nel frattempo i soci del Lions di Lentini hanno avviato un’interlocuzione con don Marco Scolla, parroco della chiesa Cristo Re al quale hanno manifestato la disponibilità del club a non far mancare derrate alimentari, ma anche le iniziative a favore delle famiglie bisognose della parrocchia.