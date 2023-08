Colto da malore mentre fa il bagno, muore a Balestrate

Un uomo è morto in mare nel Palermitano. Sarebbe stato colpito da malore mentre faceva il bagno. E' accaduto a Balestrate. Sul posto carabinieri e sanitari del 118.

Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco del Saf. Le operazioni di recupero, lungo la scogliera, non sono state semplici. La vittima non è stata identificata, in quanto non aveva con sé i documenti. Indagini sono in corso per risalire all'identità dell'uomo. I carabinieri hanno ritrovato e recuperato un telo mare e alcuni oggetti personali.