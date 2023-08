Fuoco a Montepellegrino, minacciato Castello Utveggio a Palermo

Brucia Monte Pellegrino, la montagna dei palermitani. In azione squadre dei vigili del fuoco e del Corpo forestale, in attesa dell'arrivo dei mezzi aerei per contenere il vasto rogo attivo dalla notte e che ha minacciato anche Castello Utveggio che domina la citta' e di cui e' uno dei simboli.

Le fiamme sarebbero partite nella mazzanotte e l'origine potrebbe essere dolosa o accidentale, come un falò acceso nella notte di ferragosto e che il vento ha poi alimentato. In azione anche canadair che hanno supportato le squadre dei vigili del fuoco e della Forestale, consentendo di mettere sotto controllo il vasto incendio.