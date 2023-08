Mafie, Viminale: in sette mesi catturati 17 latitanti

Da gennaio a luglio le operazioni contro la criminalita' organizzata sono aumentate del 35,56% (dalle 45 dell'anno scorso alle 61 di quest'anno): 17 i latitanti arrestati (21 un anno fa), tra cui due di massima pericolosita', Matteo Messina Denaro e Pasquale Bonavota. Secondo il Dossier 2023 diffuso oggi dal ministero dell'Interno, complessivamente il numero di beni sequestrati e confiscati e' passato da 9.316 a 10.178 (+9,2%) mentre il numero di quelli destinati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati e' cresciuto del 126,85% (+141,78 i soli immobili). Sempre quest'anno, le operazioni antidroga sono state 11.597, il 6,18% in piu' rispetto alle 10.922 dello stesso periodo dell'anno passato; in lieve aumento la quantita' di sostanze sequestrate (49.070 chili l'anno scorso, 49.117 quest'anno). Dall'ottobre 2022 i Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose sono stati 10 mentre per altri 14 e' stato prorogato lo scioglimento; 7 gli accessi ispettivi antimafia. Le interdittive antimafia adottate da gennaio a giugno sono state 1.278 (-14,5%).