Volley Modica, il dg Luca Leocata: "Il nostro obbiettivo è disputare i play off"

A pochi giorni dal via della preparazione precampionato, in casa Volley Modica si comincia a essere “carichi” per affrontare la nuova stagione in cui i biancoazzurri di coach Enzo Distefano vogliono riscattare lo scorso campionato con troppi alti e bassi, dove si è riusciti solo in extremis a salvare la categoria.

Per questo quinto anno consecutivo in serie A3 lo staff dirigenziale ha cercato di far tesoro degli errori commessi in passato e con rinnovato entusiasmo è pronto per affrontare un campionato che di anno in anno diventa più competitivo. Tra i più motivati, sicuramente il Direttore Generale Luca Leocata che essendo stato prima anche un giocatore della Volley Modica ha i colori biancoazzurri “cuciti” sulla pelle e vuole sempre il meglio per quella che da sempre è la sua squadra del cuore.

“Dopo i patemi della scorsa stagione vissuta con troppi alti e bassi – spiega Luca Leocata – io e tutta la dirigenza ci aspettiamo sicuramente un campionato migliore rispetto a quello passato. Il nostro obiettivo è sicuramente migliorare i risultati ottenuti lo scorso campionato e provare a puntare ai play off pur sapendo che il campionato di serie A3 di anno in anno sta alzando il livello tecnico e avremo come avversarie squadre sempre più agguerrite. Noi abbiamo puntato sullo “zoccolo duro” della passata stagione aggiungendo nel roster uno dei migliori opposti italiani della categoria per cercare di centrare i nostri obiettivi. Da sempre – continua – la Volley Modica, inoltre, ha puntato moltissimo sui giovani e per questo motivo abbiamo anche “rafforzato” lo staff dirigenziale del settore giovanile con il ritorno di Giorgio Scavino e Vanni Iacono e con l'innesto di coach Ciccio Italia confermiamo di credere nel nostro progetto di crescita per quelli che potrebbero essere i nostri campioni del futuro. Più avanti, comunque, ci saranno anche delle novità in aggiunta per quanto riguarda lo staff dirigenziale della prima squadra perchè uno dei nostri obiettivi è quello di crescere sempre anche a livello dirigenziale. Per la Volley Modica – conclude Luca Leocata – è un onore rappresentare la Sicilia del volley in un campionato importante come la serie A3 e un altro nostro obiettivo sarà sicuramente far appassionare e di conseguenza portare quanta più gente possibile al “PalaRizza” e regalare quante più soddisfazioni possibili ai nostri tifosi che ci seguono sempre con affetto e passione”.