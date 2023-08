Accoltellato all'addome dopo una lite sul lungomare di Balestrate

Un giovane tunisino di 28 anni è stato accoltellato questa notte sul lungomare di Balestrate( Palermo) al culmine di una violenta lite. Secondo le prime indagini dei carabinieri, tra la vittima e un altro uomo ci sarebbe stato dapprima uno scontro verbale poi sarebbe divampata la lite e la vittima è stata colpita da una coltellata all'addome. I sanitari del 118 hanno trasportato il 28 enne all'ospedale Civico di Partinico. Non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando per riuscire a rintracciare il feritore