Siracusa, turista colto da malore in spiaggia: muore a Fontane Bianche

Un turista è morto questa mattina nella spiaggia di Fontane Bianche dopo essere stato colto da un malore. A perdere la vita, un cittadino di 74 anni, originario della Georgia. L'uomo insieme alla moglie, stava prendendo il sole a pochi metri dal Lido Camomilla, poi si è sentito male. A chiedere aiuto è stata la donna che aveva accanto. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 con i soccorritori che hanno cercato di rianimare il turista, ma le manovre non sono andate a buon fine. Così come non è riuscito l'atterraggio al pilota dell'elisoccorso a causa della sabbia. Sul posto della tragedia sono arrivati anche i militari della Guardia costiera e la polizia di Stato.