Auto si ribalta sulla Sampieri - Marina di Modica: bagnino ferito

Incidente stradale autonomo questa mattina sulla strada provinciale 66, Sampieri - Marina di Modica. Una Toyota Aygo guidata da un bagnino di 19 anni, di Modica, è uscita fuori strada , probabilmente per la distrazione del ragazzo. Il bagnino sarebbe stato colpito da un colpo di sonno e con la vettura ha urtato una serie di pali di recinzione ferro che si trovano sulla strada. La Toyota, fuori controllo, si è ribaltata. Scattate l'allarme il giovane è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale di Modica. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso.