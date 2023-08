A Rosolini il concerto di Skin chiude la Sagra dell'Arancino

Sarà il concerto di Skin, all'anagrafe Deborah Anne Dyer, a chiudere questa sera alle 22 al Parco di Verde a Valle di Rosolini, la decima edizione della 'Sagra dell'Arancino', manifestazione nell'ambito dell'Estate Rosolinese 2023. La cantante londinese ha un curriculum musicale di tutto rispetto. Nel 1994 forma la band Skunk Anansie, con cui Skin può mostrare la sua voce, la sua immagine caratterizzata dal capo a quei tempi completamente rasato, i testi in parte provocatori e politicizzati. La sua è stata una vita movimentata ed i giornali si sono spesso occupati dell'artista britannica.

L'11 agosto 2013 simula, non essendo ancora legale in Italia, un matrimonio omosessuale con la sua produttrice, Christiana Wyly, presso il Castel Campo (nel comune di Comano Terme) in Trentino-Alto Adige. Due anni dopo le due si separano

Nel 2015 diventa giudice della nona edizione italiana di X Factor andando a sostituire Victoria Cabello. ] Con la sua partecipazione, diventa il secondo giudice di nazionalità inglese a prendere parte al programma.

Skin raccoglie il consenso dei giovanissimi e stasera a Rosolini sarà un colpo d'occhio. "Contiamo di avere almeno 10 mila persone all'anfiteatro per assistere al concerto di Skin ", ha detto il sindaco di Rosolini alla vigilia della performance.