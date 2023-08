Guardia medica di Scoglitti chiusa, Dipasquale (Pd): "E' vergognoso"

"È davvero vergognoso che in piena estate la guardia medica di Scoglitti sia chiusa e fa bene il sindaco Aiello a promuovere un'azione di protesta contro questa situazione indecente: lì dove sarebbe necessaria la riattivazione del PTE, come più volte sollecitato, e l'ambulanza medicalizzata, ci troviamo invece nel a dover segnalare addirittura lla chiusura in estate del presidio medico stagionale. Assurdo.

Mi permetto di segnalare ai deputati regionali di maggioranza, che di frequente sono impegnati a far propaganda vantando dei contributi da Palermo per questa o quella iniziativa, che la Sanità è il tema sul quale dovrebbero spendersi senza risparmiarsi!

La Sanità in provincia di Ragusa, da punto di riferimento per il resto della regione sta via via diventando la Cenerentola di Sicilia.

Chi si trova nella fortunata e autorevole posizione di poter sbattere i pugni non lo fa e si perde nella propaganda.

Mi piacerebbe vedere da parte di qualche mio collega di maggioranza meno spot e più azioni concrete". Lo dichiara l'on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Parito Democratico.