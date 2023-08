Gettato in un canalone a Floridia un cavallo morto: si trovava a Monasteri

Quando hanno visto che il loro cavallo sarebbe morto, non ci hanno pensato un attimo a gettarlo in un canalone, forse già privo di vita. E' accaduto a Floridia. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i sanitari dell'Asp e la polizia municipale. Il cavallo morto è stato gettato in un canalone in contrada Monasteri, territorio di Siracusa, ma a pochi chilometri dal centro abitato di Floridia. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della polizia locale nel tentativo di risalire al proprietario o i proprietari. L'animale potrebbe essere stato caricato in un furgone e poi abbandonato nel canalone. E' una delle ipotesi che viene fatta in queste ore.

L.M.