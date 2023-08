"Restate in Corso Umberto": è lo slogan dell'iniziativa in programma sabato 19, alle 21, nel centro storico di Modica, nel tratto compreso tra il duomo di San Pietro e piazza Municipio. Ad animare la serata, nella zona della Società Operaia, il gruppo "Y Guisar": musica per tutti i gusti per accompagnare la passeggiata serale fino alla mezzanotte.