Modica, continuano gli appuntamenti dell'estate con gli spettacoli di "InTeatroAperto"

“InTeatroAperto”, la stagione estiva promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica si sta confermando tra le manifestazioni culturali più seguite ed apprezzate del Sud est siciliano. Tanti i nomi che occupano il cartellone e diversi gli artisti di grande fama che hanno richiamato un numerosissimo pubblico. Agli eventi speciali che hanno visto protagonisti Roy Paci, Stefano Bollani e Mario Biondi, si sono alternati spettacoli di teatro amatoriale, e sono ancora tanti gli appuntamenti. Venerdì 18 agosto alle ore 21 presso l’anfiteatro Lorenzo La Monica - San Giuseppe U Timpuni con lo spettacolo dal titolo “Sogno di una notte di mezza sbornia” con la regia di Vito Cultrera e la Compagnia Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi. Tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo, la storia racconta di Don Pasquale che, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, riceve in sogno la visita di Dante, che gli rivela dei numeri da giocare, ma anche giorno e ora della sua morte. Tra gioie e timori, vincite di denaro e cambiamenti nello stile di vita, ci sarà da divertirsi. “InTeatroAperto” continuerà giovedì 24 agosto alle ore 21 presso l'Atrio Comunale con le musiche di Beethoven, Smetana e Wolf, eseguite dal prestigioso quartetto d'archi dei Berliner Philarmoniker. I musicisti Luiz Filip Coelho e Romani Tommasini al violino, Wolfgang Talirz alla viola e Davis Riniker al violoncello, sulle corde dei loro strumenti accompagneranno il pubblico in un viaggio fatto di armonia e bellezza. Si proseguirà poi con il cabaret, venerdì 25 agosto alle ore 21 presso l’anfiteatro Lorenzo La Monica - San Giuseppe U Timpuni. Per “Non ci resta che ridere” si esibiranno quattro strepitosi comici siciliani che hanno avuto modo di conoscersi nella finale di Zelig Open Mic in tour a Palermo. Loro sono Antonio Panzica, in arte lo ShowMed (vincitore della finale palermitana e secondo classificato alla finalissima nazionale di Zelig Super Open Mic), Francesco Bolignari, Roberto Pizzo e Riccardo Tona (nella foto). Tra sketch, monologhi e battute sarcastiche, i performer porteranno in scena i loro pensieri irriverenti, le loro intuizioni ironiche e considerazioni dissacranti, per una serata che si preannuncia frizzante e vivace. Sabato 26 agosto tornerà la musica con il concerto finale della Masterclass internazionale di formazione orchestrale di #ProfessioneOrchestra. Alle ore 21 presso il chiostro di Palazzo San Domenico, diretti da Salvatore Percacciolo e Mirko Caruso, le “International Youth Symphony & Wind Orchestra”, insieme al maestro Luciano De Luca, Euphonium solista, trasmetteranno talento e passione, precisione e sensibilità, sulle musiche di Beethoven, Borodin e Bizet. La masterclass è giunta alla terza edizione e vede la partecipazione di docenti proveniente dalle più rinomate orchestre professionali del panorama musicale internazionale. La stagione 2023 di “InTeatroAperto” si concluderà venerdì 8 settembre alle ore 21 presso l’anfiteatro Lorenzo La Monica - San Giuseppe U Timpuni con lo spettacolo teatrale “Il malato immaginario” della Compagnia Teatro del Pero di Comiso, con la regia di Giuseppe Ferlito, adattamento di Giuseppe Pattavina, riduzione e versione in siciliano di Salvo Giorgio.