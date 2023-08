Dal Friuli a Pachino, viaggio di una settimana guidando una Moto Ape 50

Un sogno che diventa realtà per quattro friulani di Coccau, una frazione del Comune di Tarvisio, in provincia di Udine Fabiano Cesarini, Erika Zamberlan, Lorenzo Iob e Riccardo Battistoni, tutti appartenenti all’Ape Fans Club di Pantianicco, che con il treruote hanno attraversato l'Italia per arrivare a Pachino.. La notizia è stata diffusa attraverso i social dal governatore del Friuli, Massimiliano Fedriga. La comitiva dell'Ape Car era partita lo scorso 5 agosto, ma soltanto l'11 sono arrivati in Sicilia.

Una sfida vinta, nata già sui banchi di scuola e diventata realtà nei giorni scorsi: I quattro friulani hanno pianificato ogni tappa del loro viaggio, durato una settimana, traghettando e piazzando la 'bandierina' a Pachino.