Sedici incendi in corso in Sicilia, canadair in azione a Calatabiano

Sono 16 gli incendi in corso in Sicilia in cui stanno intervenendo i vigili del fuoco e i forestali. Tre nell'agrigentino, due nel nisseno e nel messinese, cinque nel catanese, uno rispettivamente nel palermitano, nel ragusano, nel siracusano e uno nel trapanese. Nell'agrigentino gli incendi sono divampati ad Aragona incontrata Aranciteddi e a Sciacca in contrada Saraceno, nel catanese ad Adrano, in contrada Luna, a Belpasso nella zona del cimitero, a Calatabiano. In quest'ultimo incendio sono intervenuti anche i canadair. Ancora incendi nel messinese a Galati Mamertino in contrada Pritti, a Palermo nel monte Pellegrino, nel ragusano a Monterosso Almo in contrada Gugni e nel siracusano a Monasteri di Sotto.