Ispica: “white night party” del Lions di Modica: si realizzerà un parco per disabili

Il Lions Club Modica, presieduto da Laura Pisana, ha organizzato a Villa Sara ad Ispica il “white night party” per raccogliere fondi per la realizzazione di un parco giochi inclusivo per disabili. L’obiettivo della serata è stato raggiunto con la presenza di oltre 150 partecipanti tutti in dress code white che sono stati allietati dal gruppo “Dejavu” di Pachino. Durante la serata il presidente Laura Pisana ha presentato le attività di servizio del Lions club Modica svolte a Modica, Ispica e Pozzallo evidenziando le finalità del Lions International che è caratterizzato dal motto “We Serve”.

Il parco giochi inclusivo, in corso di progettazione, consentirà di poter realizzare dei giochi accessibili a tutti i bambini , in particolare per i disabili che potranno avere un’occasione di socializzazione.