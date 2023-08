Ragusa, al Castello di Donnafugata il progetto "Raccontami di te"

Un libro per emozionare. È quello che contiene una selezione degli scritti, pervenuti da varie parti d’Italia, per il progetto culturale “Raccontami di te” avviato nei mesi scorsi da Malìa, la start-up ragusana in ambito culturale, che ha lanciato una chiamata invitando a raccontare una propria persona speciale, una persona da ricordare o più semplicemente da far conoscere al grande pubblico.

Contestualmente anche per questa edizione è stata inaugurata una mostra d’arte con le opere realizzate da eccellenti artisti, che hanno creato i propri quadri ispirandosi ai testi selezionati dal progetto per essere inseriti nel libro. Un’inedita trasposizione artistica di parole e ricordi su cui gli autori si sono cimentati con passione. Musica dal vivo, letture recitate e premiazioni saranno i punti di forza della serata che dopo la presentazione del volume ha ceduto il passo all’apertura della mostra.

I Protagonisti: Giuseppe Nuccio Iacono – Giuseppe Ferlito – Enrico Lacognata – Ilenia Madaro – Salvo Garipoli – Claudia Clemente – Michele Arezzo – Mario Occhipinti – Milena Nicosia – Debhorah Di Rosa – Concetta Profetto – Martina D’Izzia – Martorina Salvatore – Mirko Martorina – Giorgio Licitra – Giovanna Bruno – Elisa Cilone – Salvatore Battaglia – Federico Cascone – Enza Dimartino – SYGLA – Elena D’Empaire – Lorena Cilia - Lorena Galfo – Luana Pluchino.