Agrigento, rissa dopo il concerto di Elettra Lamborghini: un arrestato

Dopo il concerto di Elettra Lamborghini a San Leone ad Agrigento, si è verificato un violento scontro tra giovani che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nel caos che è seguito all’evento, un giovane diciottenne originario di Agrigento ha estratto uno spray al peperoncino dalla sua tasca, spruzzandolo sia contro i poliziotti intervenuti per sedare la situazione, sia contro le persone presenti nel piazzale dell’ex eliporto.

Le azioni del giovane hanno portato all’arresto immediato. Oltre a tentare di sfuggire quando è stato fermato dagli agenti dell’autorità impegnati nel mantenimento dell’ordine durante la manifestazione della notte di Ferragosto, il ragazzo è stato accusato di rissa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché di porto abusivo di armi. In attesa dell’udienza di convalida, è stato rinchiuso in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.