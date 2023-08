Carambola di auto sulla Comiso-Santa Croce Camerina: grave un giovane

Incidente stradale sulla provinciale 20 Comiso-Santa Croce, al chilometro 7, intorno alle 11 di oggi. Tre le auto coinvolte in una carambolo la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Il bilancio è di tre feriti, uno in gravi condizioni. La peggio è toccata al giovane conducente di una Fiat Punto che è stato trasferito in elicottero al Trauma center di Catania per essere sottoposto ad intervento chirurgico. Il traffico è rimasto bloccato in attesa che venisse liberata la strada dalle auto incidentate. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine, la Polstrada, oltre alle ambulanze del 118.

(Foto Franco Assenza)