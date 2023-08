Modica, il sindaco Maria Monisteri: il cane Nerino può essere adottato

Il cane "Nerino" può essere adottato. Lo ha comunicato al sindaco di Modica, Maria Monisteri, il servizio veterinario dell'Asp. Il cane, dunque, potrà uscire dal canile dove è stato curato. "Ho già ricevuto disponibilità all'adozione - dichiara il sindaco - per trovare la migliore soluzione possibile per lo stato di salute e per il buon vivere di Nerino nella nostra Città, con tante persone che hanno mostrato grande affetto nei suoi confronti".