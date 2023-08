Poesia, riconoscimento letterario a Domenico Pisana: cerimonia in Grecia

Il poeta modicano Domenico Pisana, presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, riceverà, il prossimo 29 agosto a Zante, in Grecia, un importante riconoscimento letterario nell’ambito del Festival della cultura, della parola e dell’arte di Zacinto Estia (che si terrà dal 26 al 29 agosto). Nel comunicato stampa diramato in inglese dal Presidente del Centro culturale di Zante “Dionysios Romas”, si legge che “su proposta del Comitato Cultura e Azioni dell’Estia e del Comitato Premi, il Consiglio di Amministrazione di Zakynthini Estia ha deciso di assegnare il “Roma Award of Outstanding Personality” all’italiano Domenico Pisana “per il suo costante contributo alla Poesia, nelle Lettere e alla Cultura”.

La sera del 28 agosto Pisana presenterà l’opera “Foscolo: l’amante della patria” (opera di 530 pagine nella quale il poeta modicano è citato), pubblicata da Maria Sgouridou, professoressa associata di Lingua e Letteratura Italiana presso l’Università Nazionale e Kapodistriana di Atene. «Si tratta di un’opera – afferma Pisana – frutto di studi e di accurate ricerche, la cui struttura teleologica è finalizzata a rendere omaggio alla memoria del Foscolo attraverso un percorso ermeneutico che parte da lontano giungendo alla contemporaneità, e poggiato su approfondimenti esegetici di scrittori, letterati e autori greci che, ancora oggi, nel campo poetico della Zacinto del Foscolo cercano di mantenere viva la sua memoria, valorizzando soprattutto elementi della personalità e della filosofia del poeta italo greco».

Nel Festival, al tratto di modicanità del poeta Pisana, si aggiungerà quello di Guido Cicero, noto artista e pittore con esposizioni nazionali, che accompagnerà il Presidente del Caffè Letterario Quasimodo e omaggerà con una grafica dedicata a Modica il Presidente del Centro di Zante Giannis P. Karakasidis, la professoressa Maria Sgouridou e la poetessa Sofia Skleida.