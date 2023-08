Investimenti e scambi commerciali, il vicesindaco di Rosolini a Malta

L'amministrazione comunale di Rosolini cresce anche dal punto di vista politico. Il sindaco Giovanni Spadola, grazie alla sua popolarità, ha avviato pure una interlocuzione con Malta. Questa mattina è toccato al vice sindaco Luigi Fratantonio rappresentare l'amministrazione, come ambasciatore del governo cittadino, avviando così un dialogo con la massima espressione del Parlamento maltese. Fratantonio nelle sede del Parlamento, a La Valletta. ha incontrato il Presidente della Camera, Angelo Farrugia. "Si è trattato di un incontro informale - dice il vice sindaco al telefono da Malta - ma per i temi trattati credo che avremo modo di continuare il discorso intrapreso. Due i discorsi avviati con Farrugia: investimenti nel nostro territorio ed una fitta rete di scambi commerciali. Rosolini ha una vasta area artigianale e siamo pronti a collaborare con i maltesi in cambio di proposte di lavoro per i nostri giovani. Ma siamo pronti ad esportare anche i nostri prodotti dell'agricoltura, merce di eccellenza e di qualità". L'esponente del Movimento 'Insieme per Rosolini' partito che lealmente sostiene la maggioranza Spadola, si dice soddisfatto di questo colloquio. "Credo che subito dopo la pausa estiva ci incontreremo ed aspettiamo una visita di Farrugia a Rosolini per mostrare le potenzialità del territorio che è in forte crescita e che ha bisogno soltanto di un valore aggiunto".